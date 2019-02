Nieuwe school De MET laat oog vallen op gemeentehuis Kessel-Lo Bart Mertens

25 februari 2019

12u00 0 Leuven Leuven is met ‘De MET’een nieuwe middelbare school rijker vanaf 2 september en de initiatiefnemers hebben hun oog laten vallen op het deelgemeentehuis van Kessel-Lo als eventuele locatie. Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) zet het licht nog niet op groen. “De vraag is gesteld maar we kunnen op dit moment nog geen antwoord geven.”

Wat moet er gebeuren met de deelgemeentehuizen in Leuven? Die vraag ligt momenteel op de tafel maar duidelijkheid is er tot op heden niet. Vorige week stelde oppositiepartij N-VA nog voor om actief op zoek te gaan naar verenigingen die hun intrek willen nemen in deelgemeentehuizen. Volgens gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder staat het deelgemeentehuis van Kessel-Lo bijvoorbeeld 60 % van de tijd leeg. “En dat terwijl er veel verenigingen in Leuven kampen met een tekort aan ruimte. Zonde”, klonk het.

De deelgemeentehuizen zitten mee in een groter geheel in het beleid en er is nood aan renovaties Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Het nieuwe stadsbestuur is lang niet tegen een meer efficiënt gebruik van de deelgemeentehuizen maar gaat toch niet in op het voorstel van N-VA. “Er is inderdaad nood aan meer ruimte voor verenigingen”, zegt schepen Wadera. “Er hebben ook al verenigingen onderdak gevonden in de deelgemeentehuizen maar het voorstel van N-VA is niet zo eenvoudig uitvoerbaar als het op het eerste zicht lijkt. De deelgemeentehuizen zitten mee in een groter geheel in het beleid en er is nood aan renovaties. Momenteel zijn er echter andere prioriteiten, wat niet wil zeggen dat we de deelgemeentehuizen zouden verwaarlozen. Er moet eerst beslist worden over het grotere geheel en daarna kunnen we bekijken wat er allemaal mogelijk is.”

Horecazaak

Het college en oppositiepartij N-VA raken het voorlopig dus niet eens maar ondertussen is het deelgemeentehuis van Kessel-Lo in park Heuvelhof wel een gegeerd goed. Voormalig Open Vld’er Nico Vidal stelde eerder al voor om er een horecazaak van te maken maar dat zag schepen Dirk Vansina (CD&V) niet zitten. En nu hebben de initiatiefnemers van nieuwe school ‘De MET’ hun oog laten vallen op het deelgemeentehuis. De stad Leuven doet voorlopig geen toezeggingen. “De vraag is ons inderdaad gesteld”, zegt schepen Wadera. “Maar net zoals bij het voorstel van N-VA moet ik zeggen dat we dus nog geen antwoord kunnen geven op die vraag.”

Onafhankelijke school ‘De MET’ mag dus nog hoop koesteren maar zal sowieso van start gaan op 2 september met een 40-tal leerlingen in het eerste jaar. In samenwerking met de stad Leuven zal alvast worden gezocht naar een definitie locatie. Meer info: www.demetleuven.be