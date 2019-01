Nieuwe Raad van Bestuur bij Zorg Leuven Bart Mertens

19u05 0 Leuven Zopas nam de nieuwe Raad van Bestuur van Zorg Leuven onder leiding van Bieke Verlinden (sp.a) het roer over tijdens een startvergadering. In de Raad van Bestuur zetelen voortaan Bieke Verlinden, Ann Li, Liesbeth Vandermeeren, Aynur Tasdemir, Dorien Meulenijzer, Eva Platteau, Sara Speelman, Erik Vanderheiden, Lorin Parys, Lien Degol, Line De Witte en Hagen Goyvaerts.

“De eerste vergadering van de Raad van Bestuur en de aansluitende Algemene Vergadering verliepen erg vlot en met veel drive en enthousiasme. Samen zullen de leden zich de komende zes jaar inzetten voor toegankelijke, betaalbare, warme én kwaliteitsvolle zorg in de kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg van Zorg Leuven”, aldus Bieke Verlinden (sp.a).

Vacatures

Ook u kan trouwens een bijdrage leveren aan meer kwaliteitsvolle zorg want Zorg Leuven is op zoek naar drie externe deskundigen. “Door het aantrekken van externe bestuurders willen we extra kennis en kunde in het bestuur van de organisatie brengen”, stelt Bieke Verlinden, de nieuwe voorzitter van Zorg Leuven. “Zo maken we nog meer samenwerking en verbreding mogelijk door in te zetten op kwetsbare en complexe zorgvragen in de stad. Als onafhankelijke bestuurder zal je dus een belangrijke bijdrage leveren aan de koers die Zorg Leuven de komende jaren zal varen.” Solliciteren kan via www.zorgleuven.be.