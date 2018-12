Nieuwe polyvalent verzorgden vinden meteen werk Bart Mertens

28 december 2018

12u15 0 Leuven Twaalf nieuwe polyvalent verzorgenden-zorgkundigen studeren af en kunnen meteen aan de slag. Dat maakte Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal bekend.

De arbeidsmarkt heeft nood aan meer verzorgend personeel. Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal is één van de spelers op de markt die nieuwe krachten een opleiding geeft om meteen aan de slag te kunnen in de sector. “Twaalf enthousiaste cursisten ontvingen zopas hun getuigschrift van polyvalent verzorgende/zorgkundige en zijn ongetwijfeld een meerwaarde voor de zorgsector”, zegt Caroline Audoor, persverantwoordelijke bij Landelijke Thuiszorg. “Vijf dames en één man beginnen bij Thuiszorg KidsOkee. Drie andere dames gaan in een woon- en zorgcentrum aan de slag. Voor het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit beroep uit te oefenen, kregen zij allemaal een opleiding van tien maanden die werd georganiseerd door Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal. Een opleiding polyvalent verzorgende/zorgkundige leidt tot een officieel attest en biedt een grote kans op tewerkstelling zowel in de thuiszorg als in een ziekenhuis of een woon-en zorgcentrum.” Kandidaten die interesse hebben in deze opleiding kunnen mailen naar LTOpleiding@ons.be of vanaf 2 januari 2019 telefonisch contact opnemen 014/86.11.89. De eerstvolgende opleiding gaat op 8 januari 2019 van start in Wijgmaal. Meer info: www.landelijkethuiszorg.be/NL/Opleiding

