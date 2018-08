Nieuwe partij Liever Leuven gaat voor "politiek van essentie" 22 augustus 2018

02u28 0 Leuven Er komt een nieuwe partij op in Leuven onder de naam Liever Leuven. Het gaat om een volkslijst die het politiek gekakel over dure projecten zoals ondergrondse parkings en openluchtzwembaden beu is en terug wil naar de essentie voor de Leuvenaars.

Politiek Leuven is een speler rijker: Liever Leuven. Die onafhankelijke stadslijst dingt op 14 oktober mee naar de stem van de Leuvenaar. De nieuwe partij maakt haar programma en de kandidaten op de lijst pas volgende week dinsdag bekend maar wil wel al verklappen dat ze gaan voor een "politiek van de essentie".





Volgens de initiatiefnemers worden de politieke campagnes van de traditionele partijen al te zeer overheerst door politiek gekakel over grootschalige projecten die voorbij gaan aan de echte prioriteiten voor de stad en haar inwoners.





"Met een aantal Leuvenaars werkten we in stilte al enkele maanden aan een onafhankelijke stadslijst", aldus één van drijvende krachten achter Liever Leuven. Meer concreet: het gaat over een Bruggeling die al vele jaren in Leuven werkt en woont. Als kleine zelfstandige met een hart voor de stad wil hij samen met zijn medestanders een ernstig alternatief bieden aan de kiezer. Of met andere woorden: het gaat niet over een stunt maar om een volwaardige lokale lijst.





Dagelijkse leven

"Liever Leuven gaat voluit voor een mooie en warme stad die in de eerste plaats aandacht heeft voor haar kerntaak: het dagelijkse leven van haar inwoners, ondernemers en bezoekers zo aangenaam mogelijk maken. Net zoals vele andere gewone Leuvenaars voelen wij ons een beetje verweesd door een campagne die wordt beheerst door zwembaden en parkings. Deze projecten hebben hun belang maar hierdoor komen onze concrete dagelijkse bekommernissen nauwelijks aan bod in het debat.





Met de volkslijst Liever Leuven willen we de Leuvenaar opnieuw een centrale plaats geven in de aanloop naar de verkiezingen in oktober."





(BMK)