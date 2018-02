Nieuwe outfit moet zichtbaarheid politie vergroten 17 februari 2018

De Leuvense politie steekt in het nieuw. "Wij hebben een nieuwe bicolore hoes op onze outfit waarmee we de zichtbaarheid van het personeel hebben verhoogd. Het fluo oranje is veel duidelijker dan het blauw dat wij vroeger hadden. Op de nieuwe hoes zijn er ook grijs-zilverachtige strepen aangebracht om de zichtbaarheid te verhogen", verduidelijkt Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. Zij zijn zeker niet de eerste politiezone die kiest voor een fluorescerende outfit. Zo koos Antwerpen een tijdje terug al voor fluo geel. De nieuwe outfit zal in principe vanaf volgende week zichtbaar worden in het Leuvense straatbeeld. (ADPW)