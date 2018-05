Nieuwe opleiding 12 mei 2018

CVO VOLT op de Interleuvenlaan in Heverlee begint vanaf het schooljaar 2018-2019 met een nieuwe opleiding in het tweedekansonderwijs. In Campus Heverlee zal naast de richting wetenschappen-wiskunde ook humane wetenschappen worden angeboden. Net zoals alle andere ASO-richtingen bereidt ook humane wetenschappen je voor op hoger onderwijs. Voor de hand liggende richtingen zijn studies in de sociale, pedagogische, psychologische, geschiedkundige en culturele sector. Zowel een professionele als een academische bachelor gevolgd door een master zijn opties voor de toekomst. Meer info: www.cvovolt.be/humane-wetenschappen (BMK)