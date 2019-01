Nieuwe namen voor afritten? Leuvense Bewonersparticipatie pleit voor windrichtingen als nieuwe aanduiding Bart Mertens

29 januari 2019

18u00 0 Leuven Moeten de op- en afritten op de E40 en de E314 nieuwe namen krijgen in de toekomst? Die vraag stelt de Leuvense Bewonersparticipatie luidop omdat het overkoepelende orgaan van 14 actiecomités naar eigen zeggen vaststelt dat veel mensen de foute afrit nemen in Leuven. Er is immers slechts één afrit met ‘Leuven’ als naam maar die leidt bestuurders niet perse naar hun juiste bestemming. “De huidige benamingen zijn verwarrend”, zegt Jan Van Langendonck.

Autobestuurders die in Leuven moeten zijn, hebben momenteel de keuze uit vijf verschillende afritten als ze van de E40 richting E314 rijden. Meer concreet: Winksele, Wilsele, Herent, Gasthuisberg en Leuven. Heel wat mensen die niet bekend zijn met Leuven kiezen logischerwijs voor die laatste afrit maar dat is niet altijd de snelste weg naar hun bestemming in de stad. Soms ben je bijvoorbeeld veel sneller op een bepaalde locatie als je kiest voor afrit Herent maar niet-Leuvenaars weten dat uiteraard niet. Om dat euvel uit de wereld te helpen, komt de Leuvense Bewonersparticipatie met een opmerkelijk voorstel. Het overkoepelende orgaan van 14 actiecomités stelt voor om de op- en afritten een nieuwe naam te geven in de toekomst.

Boudewijnlaan

“De huidige benamingen zijn te verwarrend”, klinkt het bij Jan Van Langendonck van de Leuvense Bewonersparticipatie. “Heel wat bestuurders weten niet welke afrit ze moeten kiezen als ze van de E40 vanuit Brussel komen. De meeste mensen kiezen meestal de afrit ‘Leuven’ omdat ze verkeerdelijk denken dat er slechts één afrit is om in Leuven te geraken. Dat is natuurlijk niet zo maar bijgevolg komen veel automobilisten terecht op de Boudewijnlaan en vervolgens aan het viaduct. Soms zitten ze dan helemaal verkeerd, bijvoorbeeld als hun bestemming Gasthuisberg is. Het zou beter zijn om de afritten nieuwe benamingen te geven in de toekomst.”

Gasthuisberg

Blijft de vraag: welke namen zouden de op- en afritten dan wel moeten krijgen? Volgens Jan Van Langendonck van de Leuvense Bewonersparticipatie zijn de windrichtingen een goede optie. Zo zou de meest gebruikte afrit –richting Boudewijnlaan- Leuven Zuid als nieuwe naam kunnen krijgen terwijl afrit Kessel-Lo dan weer Leuven Noord zou kunnen worden. Daartussenin zouden de afritten Winksele en Herent respectievelijk Leuven West en Leuven Noordwest gaan heten en afrit Gasthuisberg zou gewoon Gasthuisberg blijven in het voorstel van de Leuvense Bewonersparticipatie. Afrit Haasrode op de E40 tot slot zou Leuven Oost kunnen worden in het nieuwe voorstel.

Misschien minder verwarrend voor niet-Leuvenaars maar misschien ook ingewikkelder voor mensen die wel bekend zijn met de op- en afritten richting Leuven op de E40 en de E314. De uiteindelijke beslissing ligt alvast in de handen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat laat weten open te staan voor het idee en is bereid om in overleg te gaan met de stad Leuven over het voorstel. Ook de stad Leuven is niet tegen het voorstel van de Leuvense Bewonersparticipatie maar wil het overleg met AWV afwachten.