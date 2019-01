Nieuwe middelbare school in Leuven De MET gaat op 2 september van start met 40 leerlingen Bart Mertens

08 januari 2019

18u00 3 Leuven Leuven is een nieuwe middelbare school rijker vanaf 2 september. De onafhankelijke school ‘De MET’ lanceert een vernieuwend onderwijsconcept en wil starten met een 40-tal leerlingen in het eerste jaar. “We gaan voor leerlinggestuurd leren. De leerlingen bepalen dus in de eerste plaats zelf wat ze willen leren, maar dat betekent niet dat er aan hen geen eisen worden gesteld”, zegt voorzitter Dirk Staf.

Er is een nieuwe, onafhankelijke middelbare school in de maak in Leuven. ‘De MET’ wil op 2 september van start gaan met een 40-tal leerlingen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Hoewel de initiatiefnemers een duidelijke visie voor ogen hebben, is er voorlopig nog geen locatie bepaald voor de nieuwe school. Wellicht zal ‘De MET’ het schooljaar beginnen op een voorlopige locatie. In samenwerking met de stad Leuven zal er worden gezocht naar een definitie locatie.

Bevraging

Opmerkelijk gegeven: ‘De MET’ wordt een onafhankelijke school met een eigen visie op onderwijs. Het initiatief voor de middelbare school werd genomen door een groep ouders van leerlingen uit de Leuvense freinetbasisscholen, leerkrachten uit andere Leuvense scholen en Leuvense ondernemers. “Het was duidelijk dat er nood is aan vernieuwend middelbaar onderwijs in deze stad. We organiseerden een bevraging bij 300 Leuvense gezinnen en daaruit bleek ook dat we niet alleen stonden met die droom. De voorbije twee jaar hebben we de plannen concreet gemaakt”, legt projectcoördinator Elke Geuens uit.

Agora-onderwijs

Wat te verwachten? Een vernieuwend onderwijsconcept dat geïnspireerd is op het Agora-onderwijs in Nederland. Of met andere woorden: leerlingen nemen zelf hun leerproces in handen en ze worden daarbij intensief begeleid door een leerkracht-coach. “In school ‘De MET’ staan de persoonlijke leervragen van de leerlingen centraal”, zegt voorzitter Dirk Staf. “In plaats van losse vakken in aparte uren is er gepersonaliseerd onderwijs waarbij leerlingen werken met een weekplanning om hun doelen te bereiken. Bij leerlinggestuurd leren is de motivatie groter en daardoor ligt het leerrendement ook veel hoger dan bij het klassiek leerkrachtgestuurd leren. De leerlingen bepalen dus in de eerste plaats zelf wat ze willen leren, maar dat betekent niet dat er aan hen geen eisen worden gesteld. De leerkrachten coachen het leerproces en zien erop toe dat de wettelijke eindtermen gehaald worden.”

Geen jaarklassen

De nieuwe school zal niet werken met de traditionele jaarklassen maar met kleine klasgroepen waar leerlingen van 12 tot 18 jaar samenwerken en zich leren organiseren als een groep. Leren gebeurt bij ‘De MET’ ook niet alleen in de school, maar ook buiten de schoolmuren. Het zogenaamde MET-netwerk van professionals, bedrijven en organisaties moet leerlingen uitdagingen aanreiken. “In onze steeds veranderende wereld is het belangrijk dat leerlingen levenslang blijven leren en leren samenwerken, ondernemen en reflecteren. Daar zetten we volop op in”, besluit ondernemer Hans Verhoeven die actief is in de stuurgroep. Op 25 januari om 19.30 uur is er in STUK in de Naamsestraat in Leuven een infomoment voor ouders en leerlingen over ‘De MET’. Meer info: www.demetleuven.be