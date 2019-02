Nieuwe loskade voor Beneo-Remy in Wijgmaal: is binnenscheepvaart de toekomst voor proper ondernemen? 1 schip kan tot 30 vrachtwagens vervangen... Bart Mertens

21 februari 2019

18u00 0 Leuven De Vlaamse Waterweg nv gaat de oude kade Beneo-Remy II in Wijgmaal vervangen. De kanaaloever wordt een afstand van 100 meter vernieuwd en de oude kade wordt vervangen door een nieuwe aanmeerplaats en oeverconstructie. Gelijktijdig zal Beneo-Remy nv een nieuwe losinstallatie plaatsen. Blijft de vraag: is binnenscheepvaart de oplossing voor de vele vrachtwagens op de wegen in en rond Leuven?

De oeverconstructie en bijhorende loskade van Beneo-Remy –een bedrijf dat voedsel verwerkt- langs het kanaal Leuven-Dijle in Wijgmaal bij Leuven is momenteel sterk verouderd en zelfs in slechte staat. Kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en Beneo-Remy geraakten het eens over een publiek-private samenwerking om de oude versleten kade te vervangen door een nieuwe aanmeerplaats inclusief losinstallatie. Om de werkzaamheden aan de nieuwe oever en dito kade veilig te kunnen uitvoeren moet het wegverkeer alternerend over één rijstrook worden geleid. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone wel in beide richtingen passeren of kiezen voor de andere oever. De werkzaamheden zullen een viertal maanden in beslag nemen en kosten ruim 350.000 euro.

Hopelijk ruilen nog meer ondernemers de file voor de filevrije waterweg Minister Ben Weyts (N-VA)

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is bewust kiezen voor vrachtvervoer over het water de juiste weg. “De nieuwe laad- en losinstallatie is goed nieuws voor iedereen want elke vracht die over het water kan varen, moet niet meer over de weg rijden. Hopelijk volgen veel bedrijven dit voorbeeld en ruilen nog meer ondernemers de file voor de filevrije waterweg.”

Levensader

Voorlopig is het kanaal Leuven-Dijle, ooit de levensader voor de Leuvense bedrijven, inderdaad nog filevrij voor de binnenscheepvaart. Het is maar de vraag of dat ook zo blijft in de toekomst want steeds meer bedrijven in Leuven zien de voordelen van de binnenscheepvaart. In de eerste plaats is dat uiteraard een gevoelige daling van het aantal vrachtwagens dat een bedrijf moet inzetten om goederen te vervoeren. Zo kan één binnenschip –afhankelijk van het vervoerde product- tot dertig vrachtwagens vervangen. Conclusie? Een win-win-situatie voor het bedrijf én voor het milieu.

AB InBev en André Celis waren in 2015 de Leuvense pioniers om transport via het water consequent te gebruiken en wel voor de aanvoer van bouwmaterialen en de afvoer van lege bierbakken richting Jupille. Concreet bespaart een zogenaamde ‘bierboot’ dat de brouwerij de inzet van 20 vrachtwagens bespaart per transport. Het schip doet weliswaar twee dagen over het traject maar toch blijft de binnenscheepvaart economisch interessant voor AB InBev en André Celis. Ook projectontwikkelaar DYLS maakte gebruik van de binnenscheepvaart voor de bouw van SKY One in Leuven. De ontwikkelaar sloeg de handen in elkaar met Wienerberger, André Celis en De Vlaamse Waterweg.

André Celis

“Een binnenschip produceert per ton vracht een kwart minder CO2 in vergelijking met een vrachtwagen”, aldus Nick Celis van bedirjf André Celis. “Eén binnenschip staat gelijk aan 22 vrachtwagens. Sinds 2011 wisten we wel wanneer een vrachtwagen vertrok maar niet wanneer de vrachtwagen terug zou zijn…door de files uiteraard. Daarom zijn we gedeeltelijk overgestapt op leveringen per binnenschip. We waren pioniers maar het resultaat mag er zijn. Er zit toekomst in de binnenscheepvaart, niet enkel voor onze sector maar ook voor andere sectoren.” Tot slot is ook EcoWerf op de kar gesprongen om huishoudelijk afval via het kanaal naar de verbrandingsovens te brengen. Volgens minister Weyts staan er enkel en alleen dankzij EcoWerf jaarlijks 2.400 vrachtwagens minder in de file. Dat komt overeen met 60.000 ton huishoudelijk afval.