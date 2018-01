Nieuwe lichting taalbeleidsexperten gevierd 02u30 0 Foto Vertommen

In een superdiverse stad als Leuven is meertaligheid zowel een troef als een uitdaging. De kinderopvang speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om de Leuvense kinderdagverblijven in die rol te versterken, organiseerde Stad Leuven in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO, KU Leuven) een begeleidingstraject op maat.





Tijdens dit traject kregen de verschillende kinderdagverblijven de nodige achtergrond om op hun eigen werkplek taalstimulerend aan de slag te gaan. Er werd onder meer ingegaan op de basisprincipes van (meertalige) taalverwerving en de manier waarop kinderbegeleiders in gesprek gaan met kinderen. In praktijksessies kregen de kinderdagverblijven praktische tips en tools die ze op de werkvloer konden inzetten, bijvoorbeeld over het werken met boekjes en andere prikkelende materialen. Daarnaast werden verschillende kinderbegeleiders tijdens het werk gecoacht.





