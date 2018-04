Nieuwe infopanelen aan kerken 26 april 2018

In Leuven kan je de zes monumentale kerken op een andere manier beleven. In iedere kerk geven nieuwe vijftalige panelen duiding bij het gebouw met interessante achtergrondverhalen. "De infopanelen zijn het ideale startpunt voor een verdere verkenning van de verschillende kerken in de stad", zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V). "Toerisme Leuven richt zich tot de culturele meerwaardezoeker, de toerist die een beleving wil ervaren en die aan zijn bezoek een verrijking wil overhouden. Religieus erfgoed is dan ook een belangrijke troef voor deze doelgroep. Jaarlijks bezoeken zo'n 50.000 toeristen de kerken in onze stad."





De nieuwe panelen staan aan de Sint-Michielskerk, de Sint-Kwintenkerk, de Sint-Jan-de-Doperkerk, de Sint-Geertruikerk, de Sint-Jan-de-Evangelistkerk (Abdij van Park) en de Sint-Antoniuskapel. Ook de Sint-Pieterskerk behoort bij de te bezichtigen kerken. Na de restauratie wordt die kerk op een aparte en innovatieve manier ontsloten. 'Het Laatste Avondmaal' van Dirk Bouts zal daarbij een prominente plaats krijgen als topstuk. (BMK)