Nieuwe indeling perrons De Lijn 17 april 2018

02u56 0

Traditiegetrouw voert De Lijn in Vlaams-Brabant na de paasvakantie wijzigingen door aan haar dienstverlening. In het busstation van Leuven worden alle bussen in de richting van het Wetenschapspark in Heverlee aan één perron gegroepeerd. Ook lijnen 1 en 2 vertrekken daar. Om de drukte in het busstation beter te spreiden, zal lijn 395 (Overijse-Groenendaal) voortaan vertrekken aan perron 12 in plaats van aan perron 10. Bus 410 (Tervuren-Brussel) verhuist van perron 12 naar perron 14, naast de kantoren van Acerta. Snelbussen 475 (Lubbeek-Tielt-Winge) en 485 (Lubbeek-Tienen) in Kessel-Lo krijgen dan weer een extra halte aan de Heilig-Hartkerk om onder meer de scholen een snelle verbinding te geven met Linden, Lubbeek en Tielt-Winge. (BMK)