Nieuwe hondenloopzone aan Diestsesteenweg klaar 08 augustus 2018

02u34 0 Leuven De nieuwe hondenloopzone aan de Diestsesteenweg is klaar. Het is al de tiende in Leuven en in de deelgemeenten.

Het lapje grond aan de Diestesteenweg waar de hondenloopzone ingericht werd, lag er al enkele jaren verlaten bij maar de Leuvense Groendienst zorgde voor een ware metamorfose. Het terrein werd opgeruimd, er werd een afsluiting geplaatst en er werd een zitbank geïnstalleerd. Schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes is trots op het resultaat.





"De loopzone is nu klaar voor de honden en hun baasjes", klinkt het. Ook schepen Ridouani is een tevreden man. "In de publieke ruimte moeten honden om veiligheidsredenen steeds aan de leiband maar in hondenloopzones mogen ze vrij spelen, rennen en ravotten met hun soortgenoten. Veel mensen met honden wonen in appartementen of huizen met een kleine tuin. Een hondenloopzone in de buurt, waar de dieren vrijuit kunnen bewegen, is dus meer dan welkom." Ook in Wilsele-Putkapel, aan de Jan-Baptist Vanderelststraat en de Kwadenhoekstraat, is de stad bezig om een nieuwe hondenloopzone te openen. Ook aan de Dijlemeander in Wijgmaal en in Wilsele worden de mogelijkheden momenteel onderzocht. Andere hondenloopzones van de stad Leuven vind je in De Bruul, het Kolveniershof, de Tiensevest, Prins-Regentlaan, Park Michotte , Park Belle Vue, Genadedal, Van Ostaijenpark en het Rietensplein. In Heverlee-Bos is er tot slot één van de grootste losloopzones van Vlaanderen te vinden aan De Jacht. (BMK)