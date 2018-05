Nieuwe holebivereniging maakt eigen regenboogvlag 09 mei 2018

02u49 0

De nieuwe holebiverenging G!FLeuven heeft in het Leuvense stadspark een eigen regenboogvlag gemaakt. Centraal in het ontwerp staan de handafdrukken van de leden die symbool staan voor verbondenheid. "We willen de kloof tussen de LGBTQ+ en hetero's verkleinen", zegt het G!F-team. "We zijn ondertussen aangesloten bij het Holebihuis Vlaams-Brabant en bij Çavaria. De internationale dag tegen homo- en transfobie is van groot belang voor onze leden. Elk jaar wordt een regenboogvlag gehesen op tal van locaties. Dit jaar maakten onze leden zelf een eigen regenboogvlag. Niet zomaar een vlag maar wel eentje met onze eigen handafdrukken in verschillende kleuren. Zo raakt iedereen verbonden met de vlag én met elkaar. Dat is ook de boodschap die we willen symboliseren met deze actie." (BMK)