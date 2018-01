Nieuwe gebouw is 'Bijna Energie Neutraal' VERNIEUWD GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOSSTRAAT INGEHULDIGD ANDREAS DE PRYCKER

29 januari 2018

02u27 0 Leuven In Wilsele-Putkapel werd zaterdag het gloednieuwe gemeenschapscentrum Bosstraat feestelijk ingehuldigd. Het centrum is gebouwd op de plek van de vroegere parochiezaal in de Bosstraat. Enkele jaren geleden werd het onderhoud en de exploitatie ervan te moeilijk en klopte deken Dirk De Gendt aan bij de stad om de zaal in erfpacht aan te bieden. "De parochiezaal was een zeer belangrijk element in het sociaal leven van Wilsele en dat mocht niet verloren gaan", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Aanvankelijk was het de bedoeling om de oorspronkelijke parochiezaal te renoveren door schilderwerken en herstellingen uit te voeren. De ambitie werd echter groter en er werd gekozen voor een grensverleggende nieuwbouw, een voorbeeld voor andere ontmoetingscentra. De nieuwbouw paste ook in een totaalconcept om de site in de omgeving van Sint-Agatha te vernieuwen: een nieuw zwembad, nieuw groen, huizen, winkels en ga zo maar door.





"De zaal was zeer belangrijk voor het verenigingsleven en wij zijn op dat aanbod meteen ingegaan, in het belang van de Wilselse verenigingen", vertelt schepen Dirk Vansina (CD&V). Het gemeenschapscentrum is een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). BEN-normen bestonden al voor huizen, maar nog niet voor ontmoetingscentra. Om aan deze normen te voldoen werden de beste technieken ingezet. Het gebouw werd grondig geïsoleerd en er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Een warmtepomp levert de warmte en kan ook koelen in de zomer. Het ontmoetingscentrum werkt volledig op groene energie. Zonnepanelen op het dak wekken een deel van de elektriciteit ter plaatse op. Het warm water wordt geleverd via een boiler met eigen zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van energiezuinige ledverlichting. Vier regenwaterputten van elk 10.000 liter maken het mogelijk dat er regenwater wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten en om te poetsen.





Drie zaalunits

"Het ontwerp kwam tot stand in samenspraak met de vaste gebruikers, de verenigingen uit Wilsele", zegt schepen Dirk Vansina. Het centrum bestaat uit drie zaalunits, een vergaderzaal en een cafetaria. Er werd ook een professionele keuken en koelcel geïnstalleerd. In elke unit bevindt zich bovendien een kitchenette (in de kastenwand) en per module werd een eigen geluidsinstallatie geïnstalleerd. De vaste gebruikers van de zaal krijgen een eigen opbergruimte in een kastenwand. Toneel Hojapa en Harmonie Sint-Isidorus krijgen een grotere bergruimte. De vergaderzaal is zo opgebouwd dat die ook dienst kan doen als vestiaire bij een groot event of als backstage bij een toneelvoorstelling. De cafetaria heeft een buitenuitgang waar een terras komt, ideaal voor bijvoorbeeld babyborrels. Tijdens de bouwfase werd er aan de noden van de verengingen tegemoet gekomen door het gebouw van de vroegere COVEE aan de Aarschotsesteenweg ter beschikking te stellen. Toen dat werd gesloopt, kregen de vaste verenigingen een ondersteuning als ze buiten Leuven (duurdere) zalen huurden.





"Er is natuurlijk hinder geweest voor de buurt: de school, het Anemoontje, het woonzorgcentrum en de omwonenden. Maar onze opzichters en de aannemer hebben hun best gedaan om die hinder te beperken", legt Dirk Vansina uit. "De parochiezaal is nu stadszaal De Bosstraat, maar de geest blijft dezelfde: mensen kansen geven om samen te komen, om te vergaderen, te feesten, te dansen. Het feit dat de vaste gebruikers van de parochiezaal overlegd hebben over de gebruikersdata van de nieuwe zalen, bewijst trouwens hoe sterk het verenigingsleven is in Wilsele."