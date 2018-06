Nieuwe fietssuggestiestroken 08 juni 2018

02u53 0

In drie straten in de Leuvense binnenstad worden volgende week okerkleurige fietssuggestiestroken aangelegd. Het gaat om de Havenkant in de Vaartkom, de J.B. Van Monsstraat en de Kapucijnenvoer. "De werken gebeuren 's nachts om de hinder voor fietsers, voetgangers en autoverkeer te beperken", vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). De fietsstrook in de Havenkant wordt in de nacht van 10 op 11 juni aangelegd. In de nacht van 11 op 12 juni volgt dan de Van Monsstraat, de nacht nadien de Kapucijnenvoer. Om de werkzaamheden vlot te laten verlopen, is parkeren in de werfzone verboden. Tijdens het aanbrengen en het uitdrogen van de fietssuggestiestrook is er via de zijstraten geen verkeer mogelijk van en naar de straat waar de werken plaatsvinden. Ook opritten en inritten zijn tijdens de werken niet bereikbaar. Later worden ook nog fietssuggestiestroken aangelegd op de Naamsestraat en de Brusselsestraat. (BMK)