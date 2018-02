Nieuwe fietsbrug ingehuldigd 26 februari 2018

Minister Ben Weyts (N-VA) zakte afgelopen zondag af naar Leuven om er het nieuwe werfseizoen te lanceren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal actief zijn op liefst 32 locaties op snelwegen in heel Vlaanderen. Minister Weyts stak de symbolische schop in de grond en trok aansluitend naar de nieuwe fietsbrug over de E314. "Deze brug is één van de vele schakels die een veilige en vlotte fietsverbinding garanderen met campus Gasthuisberg", aldus Weyts. (BMK)