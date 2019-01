Nieuwe evaluatie circulatieplan in mei Bart Mertens

29 januari 2019

16u25 0 Leuven De stad Leuven gaat in mei een nieuwe evaluatie doen van het circulatieplan. Er komen nieuwe tellingen en op basis daarvan eventueel bijsturingen. “We gaan heel het plan tegen het licht houden na de objectieve tellingen”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Het circulatieplan in Leuven deed al heel wat stof opwaaien maar de voorbije maanden bleef het redelijk stil. Naar aanleiding van de eerste gemeenteraad onder de nieuwe coalitie kwam het veelbesproken verkeersplan weer even aan de oppervlakte drijven. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) maakte bekend dat er een nieuwe evaluatie komt in mei. “We gaan objectieve tellingen organiseren en op basis daarvan gaan we eventueel bijsturen waar nodig. We moeten ons de vraag stellen waar we nu staan met het nieuwe verkeersplan. Ik weet dat er in bepaalde straten en/of wijken bepaalde vragen leven en we zullen die heel goed bekijken na de tellingen.”

Zorgparkeren

N-VA vangt voorlopig alvast bot over een uitbreiding van het zorgparkeren. De oppositiepartij pleitte ervoor om dat uit te breiden tegen april maar schepen Dessers wil de evaluatie afwachten. “We moeten het bredere plaatje bekijken na de tellingen. Er komt sowieso een nieuw parkeerbeleidsplan in Leuven. Als N-VA het zorgparkeren wil uitbreiden naar het hele Leuvense grondgebied dan lijkt me dat een stap te ver. Er is nu al een gedoogbeleid voor het parkeren voor garages. Als de nummerplaat op de garage staat dan wordt er geen PV opgemaakt. Maar we gaan alles eens grondig bekijken na de evaluatie van het circulatieplan.”