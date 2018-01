Nieuwe dienstregeling De Lijn 02u27 0 Leuven Maandag voert De Lijn een nieuwe dienstregeling in op maar liefst 113 buslijnen in Vlaams-Brabant. Op heel wat lijnen veranderen de doortocht- of rijtijden, op enkele lijnen verandert ook de reisweg of krijgen haltes een nieuwe naam of locatie.

De Lijn raadt busreizigers in de provincie aan om de online routeplanner of de dienstregeling aan de halte te raadplegen. Bij de schoolbussen zijn er in de hele provincie aanpassingen om de scholen nog beter te bedienen. Zo zijn er onder meer wijzigingen voor enkele lijnen die het Heilig Hartinstituut in Heverlee bedienen. Die gaan in de richting van de school wat vroeger rijden, om ook bij erge files de leerlingen op tijd op school te krijgen. Daarnaast wijzigt de reisweg van enkele buslijnen. Dat is onder andere het geval voor snelbus 433 tussen Wilsele en Leuven, en op het industrieterrein in Haasrode (lijnen 4 en 630 op zaterdag).





Ook enkele haltes in onze provincie veranderen van plek of van naam. Reizigers vinden alle informatie over deze wijzigingen op www.delijn.be/aanpassingen. (ADPW)