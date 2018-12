Nieuw stadsbestuur geeft inwoners inspraak Mohamed Ridouani (sp.a) gaat zich persoonlijk bezig houden met meer participatie Bart Mertens

20 december 2018

13u25 0 Leuven Het nieuwe stadsbestuur maakt zoals beloofd werk van inspraak en participatie. Die bevoegdheid komt rechtstreeks bij toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We vinden het belangrijk om samen aan de toekomst te werken met inwoners, organisaties en experten. Op die manier willen we de Leuvenaars motiveren om zich te engageren voor een beter Leuven”, zegt Mohamed Ridouani.

Het nieuwe Leuvense stadsbestuur legde enkele weken na de verkiezingsdag meerdere principes en prioriteiten vast in een visienota. In alle beleidsdomeinen is inspraak en samenwerking ingebed zoals sp.a, Groen en CD&V beloofden tijdens hun verkiezingscampagnes. “We willen elk talent dat onze stad rijk is benutten om samen tot gedragen oplossingen te komen. Ik wil de mensen verantwoordelijkheid laten opnemen en inwoners vertrouwen geven”, zegt Mohamed Ridouani die zich persoonlijk zal ontfermen over de bevoedheid Inspraak & Participatie. “Ik heb keer op keer gemerkt dat die aanpak werkt, onder meer bij Leuven 2030. Inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zijn daarin vertegenwoordigd om van Leuven één van de meest leefbare en gezonde steden van Europa te maken. Die manier van besturen wil ik in alle beleidsdomeinen toepassen de komende zes jaar.”

Vanaf mei 2019 organiseren we stadsgesprekken met burgers Mohamed Ridouani (sp.a), toekomstig burgemeester

Meer concreet zal het nieuwe college de Leuvenaars binnenkort betrekken bij de opmaak van het beleidsplan en de meerjarenplanning. Momenteel is de stadsadministratie samen met de politieke vertegenwoordigers aan het werk om concrete acties uit te werken. Eind februari wordt dat voorgelegd aan experten uit verschillende sectoren. “Vanaf mei lanceert het stadsbestuur een online platform en organiseren we stadsgesprekken. Op die manier kunnen alle Leuvenaars hun mening geven en nieuwe ideeën aanbrengen om de stad te verbeteren en te versterken. We zullen daarbij extra aandacht hebben voor moeilijk bereikbare groepen zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het participatieproces”, besluit toekomstig burgemeester Ridouani.

Opvallend gegeven: hoewel meer inspraak en participatie al in het huidige college waren geslopen, breekt Mohamed Ridouani (sp.a) met zijn participatieplan volledig met de aanpak van zijn voorganger en politieke leermeester Louis Tobback (sp.a). Tobback was niet helemaal gewonnen voor meer inspraak, getuige daarvan de volgende quote die hij liet optekenen. “Mensen willen nu eenmaal bestuurd worden en als ze niet tevreden zijn, kunnen ze me om de zes jaar buitengooien. Ik ben geen voorstander van duizend meningen. Ik zie het bredere verband als er beslissingen moeten worden genomen. Het algemeen belang gaat boven het individueel belang. Wie niet akkoord is, moet op iemand anders stemmen of zich zelf verkiesbaar stellen. Inspraak is goed maar teveel inspraak brengt je rechtstreeks naar de spreekwoordelijke muur.”

De kampioenen van inspraak zijn ook kampioen om iets dictatoriaal op te leggen waar 75% van de mensen tegen is. Burgemeester Louis Tobback (sp.a)

“Referenda? In negen van de tien gevallen komt er te weinig volk opdagen om van een geldig referendum te spreken. Dat zou wel eens kunnen komen omdat de mensen die inspraak eisen op de dag van het referendum toevallig een weekendje Perugia hadden geboekt via Ryanair…de kampioenen van de inspraak zijn ook de kampioenen om de bevolking iets dictatoriaal op te leggen waar 75 % van de mensen tegen is. Daar doe ik niet aan mee!” Ondanks die straffe uitspraak moet wel worden gezegd dat Louis Tobback naar het einde van zijn carrière stilaan een iets mildere houding aannam over meer inspraak en participatie van de burger.