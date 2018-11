Nieuw schepencollege: de bevoegdheden zijn bekend Bart Mertens en Stefan Van de Weyer

09 november 2018

11u39 0 Leuven Het nieuwe schepencollege dat vanaf januari van start gaat in Leuven heeft zopas de verdeling van de bevoegdheden bekendgemaakt. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil naar eigen zeggen een progressief beleid voeren in een stad waar iedereen zich welkom moet voelen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober was er in Leuven al snel een coalitie op de been gebracht. Nog dezelfde avond kondigde Mohamed Ridouani (sp.a) aan dat hij een ploeg zou leiden met sp.a, Groen en CD&V aan boord. Naast de burgemeester levert sp.a drie schepenen. Groen en CD&V leveren ieder ook drie schepenen. Na enkele weken van onderhandelingen tussen de coalitiepartners werd zopas de verdeling van de bevoegdheden wereldkundig gemaakt.

Bij Sp. a neemt burgemeester Mohamed Ridouani nog onder andere de domeinen participatie en communicatie voor zich. Schepen Bieke Verlinden ontfermt zich vanaf begin januari 2019 onder andere over sociale zaken, Zorg Leuven en de begraafplaatsen. Schepen Denise Vandevoort krijgt cultuur, evenementen, toerisme en senioren toebedeeld. Nieuwkomer Lalynn Wadera die nu nog in de gemeenteraad vertoeft, krijgt de niet onbelangrijke portefeuilles van economie, onderwijs, groen en diversiteit.

Bij Groen wordt voormalig lijsttrekker David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat, energie en Leuven 2030, partijgenoot en schepen Lies Corneillie krijgt woonbeleid, gelijke kansen en noord-zuidwerking als haar bevoegdheden. Thomas Van Oppens die van gemeenteraadslid naar schepen promoveert krijgt ondermeer de domeinen van personeel, ICT, studenten en dierenwelzijn onder zich.

Bij CD&V tenslotte blijf schepen Dirk Vansina bevoegd voor burgerzaken en jeugd. Hij krijgt daarbij nog de niet te onderschatten bevoegdheid van openbare werken en restauraties om zijn takenpakket te vervolledigen. Schepen Carl Devlies krijgt net zoals in de voorbije termijn het domein van de financiën en mag daarbij nog ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed toevoegen. Els Van Hoof krijgt na enkele jaren opnieuw haar scepter als schepen van sport terug en mag reikhalzend uitkijken naar de Leuvense Soudalcross eind februari, daarbuiten behoren ook nog onder andere de onderdelen van de middenstand en werk tot haar toekomstige takenpakket.