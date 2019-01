Nieuw op Hooverplein: Hoover Hiver Opbrengst van event ten voordele van Rikolto Bart Mertens

02 januari 2019

18u00 0 Leuven Het vernieuwde Herbert Hooverplein in Leuven is het toneel voor een nieuw event: Hoover Hiver. De vrijwilligers van Rikolto –het vroegere Vredeseilanden- palmen het plein in met hapjes, drankjes en vooral gezelligheid. “We verhuizen van het Ladeuzeplein naar het H. Hooverplein”, zegt Heleen Verlinden.

Op 11, 12 en 13 januari palmen vrijwilligers van Rikolto weer de straten in. In Leuven kan je aan alle supermarkten een gadget kopen maar kan je zaterdagmiddag ook verpozen op Hoover Hiver. Dat is een event met hapjes, drankjes en vooral gezelligheid om het vernieuwde Hooverplein te vieren, uiteraard voor het goede doel. “Al jaren doen de jeugdbewegingen van regio Leuven op zaterdagnamiddag een spel waarbij ze ook gadgets verkopen in alle winkelstraten”, vertelt Heleen Verlinden, één van de initiatiefnemers. “Onze plaats van afspraak was de voorbije jaren het Ladeuzeplein waar we voor de scouts en Chiro chocomelk en wafels voorzagen. Nu het vernieuwde Hooverplein klaar is, zagen we nieuwe mogelijkheden.”

Soldenjacht

Hoover Hiver staat voor warmte en gezelligheid met muziek als spreekwoordelijk toetje. “Er zullen verse wafels zijn, wijn van Our Daily Bottle, hapjes van meer andere Eetba(a)r én een springkasteel. Een ideale tussenstop dus om even van de soldenjacht te bekomen”, klinkt het.

Een betere wereld begint met wat er op ons bord ligt Heleen Verlinden van Rikolto

Uiteraard brengt Hoover Hiver ook een boodschap want Rikolto is begaan met onze planeet. “Eten roert de planeet”, klinkt het. “Met die slogan willen we duidelijk maken dat ons eten niet alleen de oorzaak is van heel wat problemen in de wereld maar vooral ook de oplossing. Wat en hoe we eten bepaalt echt heel veel”, vertelt Heleen. “De impact van ons voedselsysteem op onze gezondheid, het klimaat en de economie is gigantisch. Boeren die niet meer van hun stiel kunnen leven, ontbossing, waterschaarste… Het heeft allemaal te maken met wat er op ons bord ligt. Een betere wereld begint dus bij ons eten en het kan anders. Als boeren werk maken van duurzame productie en als supermarkten mee zorgen voor eerlijker handel…En ook consumenten kunnen hun goede intenties waarmaken om dag na dag te werken aan een gezondere planeet. We zijn allemaal deel van de oplossing want een betere wereld begint bij ons eten.”

Hoover Hiver, zaterdag 12 januari vanaf 13 uur op het Hooverplein in Leuven