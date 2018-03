Nieuw laboratorium voor KU Leuven 31 maart 2018

02u58 0

De KU Leuven heeft met steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Europese Interreg-programma een nieuwe reactor gebouwd. "De ontwikkelde processen dragen bij tot de bio-economie in Vlaams-Brabant", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie en Interreg. De nieuwe reactorfaciliteit aan de KU Leuven wordt ingezet om hout te verwerken tot een zuivere (papier)pulp en een vloeibare lignine olie. In die olie zitten aromaten die gebruikt worden als bouwblokken in de chemische industrie om duurzame chemicaliën en materialen te maken.





Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld inkten en lijmen, harde plastics, isolatiemateriaal, oplosmiddelen, geur- en smaakstoffen en medicijnen. (BMK)