Nieuw kantoor voor VERA 06 maart 2018

VERA heeft zopas het nieuwe kantoor in Leuven geopend. VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government en biedt IT-ondersteuning aan gemeenten, OCMW's, politiezones en andere lokale besturen. Omdat VERA de afgelopen jaren sterk is gegroeid en heel wat nieuwe medewerkers heeft aangetrokken, kocht ze kantoorruimte bij. "We zijn verdriedubbeld van 13 naar 39 medewerkers", zegt directeur Véronique Janssens. "Ons kantoor werd letterlijk te klein. Toen in oktober 2016 de kantoorruimte naast ons vrij kwam, konden we deze buitenkans niet laten liggen. We hebben die ruimte aangekocht en samen met het bestaande kantoor vernieuwd. Een make-over waar we fier op zijn. We beschikken nu over 600 vierkante meter, goed voor een verdubbeling. Het renovatieproject heeft net geen twee jaar in beslag genomen." (BMK)