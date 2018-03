Nieuw kantoor voor THEO Technologies 16 maart 2018

Leuven Het jonge bedrijf THEO Technologies klinkt u misschien minder bekend in de oren dan ronkende namen zoals bijvoorbeeld imec maar dat doet niets af van het succesverhaal.

THEO Technologies begon bijna drie jaar geleden met drie werknemers en ondertussen is het Leuvense bedrijf tot ver buiten onze grenzen bekend. Toch blijven ze Leuven trouw want ze openden zopas hun nieuwe hoofdzetel aan de Kolonel Begaultlaan. Lorin Parys (N-VA) was er als de kippen bij om het Leuvense succesverhaal veel succes te wensen tijdens de officiële opening van het nieuwe kantoor. "THEO Technologies begon met drie mensen en heeft anno 2018 45 medewerkers. Dat aantal zal binnenkort nog oplopen tot 70 werknemers. We kunnen gerust spreken van een echt Leuvens succesverhaal. THEO Technologies ontwikkelde de THEOplayer. Dat is een mediaspeler die onder meer wordt gebruikt door CNN, NBC, Yelo van Telenet, VRT en zelfs de Indiase versie van Netflix. De Leuvenaars laten maandelijks liefst één miljard video's spelen...Dankzij hun innovatieve product draait THEO Technologies een omzet van enkele miljoenen euro per jaar. Het bedrijf heeft zelfs kantoren in San Francisco en in New York. Het nieuwe hoofdkantoor blijft evenwel in Leuven want zoals iedereen weet is Leuven ook een slimme stad." (BMK)