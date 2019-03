Nieuw in Leuven: The Avocado Bar van Carlo Celis Bart Mertens

05 maart 2019

18u00 1 Leuven The Avocado Bar is neergestreken in de Charles Deberiotstraat. Uitbater is niemand minder dan bekende Leuvenaar Carlo Celis. “Mijn goede vriend Steven Heymans stapt mee aan boord. Hij bezocht op zijn wereldreis meer dan tien avocadobars”, vertelt Carlo.

Tot 2006 zag je ze amper in het noordelijk halfrond, maar dat is anno 2019 wel even anders. We hebben het over avocado’s. Bekende Leuvenaar Carlo Celis en Steven Heymans begonnen samen het bedrijfje Hungry Traveler en samen openden ze zopas The Avocado Bar.

Wereldreis

“Steven en ik hebben in het verleden al samengewerkt voor de organisatie van evenementen en reizen”, vertelt Carlo Celis. “Toen deden we dat onder de noemer Club Hacienda. Daarna kwam Steven beroepshalve terecht bij AB InBev als brandmanager voor Leffe en Hoegaarden. Hij maakte ook een wereldreis en kwam zo geregeld terecht in avocadobars in heel de wereld. Vorige zomer maakte Steven me warm om samen een bedrijfje op te richten onder de naam Hungry Traveler. Met dat bedrijfje hebben we nu The Avocado Bar geopend.”

2.000 liter water

Nog enkele opmerkelijke cijfers over avocado’s: de export naar Europa is sinds de eeuwwisseling meer dan vertienvoudigd. Wereldwijd wordt er elk jaar een kleine 6 miljoen ton avocado’s geproduceerd. Om één kilogram avocado’s te produceren heb je ongeveer 2.000 liter water nodig en dat is veel in vergelijking met andere vruchten. Nog dit: de productie van vlees vereist nog steeds meer water dan de productie van avocado’s.