Nieuw in Leuven: MAAKbar in Tiensestraat

08 januari 2019

11u30 0 Leuven In het voorjaar opent in de Tiensestraat in Leuven de MAAKbar.Dat is een ‘experimenteerlabo’ om te voorkomen dat goederen vroegtijdig worden weggegooid. Om het nieuwe initiatief wordt er een crowdfunding opgestart die de volledige steun krijgt van kersvers schepen David Dessers (Groen). “Een duw in de rug voor Leuven als circulaire stad”, klinkt het.

De MAAKbar is op komst en wel in de Tiensestraat in Leuven. Het project staat synoniem met ‘upcyclen’. Een hip woord maar in eenvoudig Nederlands komt het erop neer dat je in de MAAKbar beter leert herstellen zodat er steeds minder goederen worden weggegooid. Leren herstellen dus en meer leren delen. “MAAKbar wordt hét experimenteerlabo om spullen te hergebruiken”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “MAAKbar wil inspireren zodat mensen thuis verder aan de slag kunnen met goederen. We creëren ook letterlijk ruimte voor mensen die zelf iets willen ondernemen op vlak van herstellen, upcyclen of delen. Mensen die interesse hebben om het MAAKBAR-team te versterken, mogen altijd contact opnemen met magda@maakbaarleuven.be.”

Duurzame stad

Er staat immers nog wel wat werk op de plank de komende maanden vooraleer MAAKbar de deuren kan openen in de Tiensestraat. Om het project financiële steun te geven, wordt er ook een crowfunding opgestart. Kersvers schepen David Dessers (Groen) staat alvast 200 % achter het project. “De crowdfunding zal de MAAKbar wind in de zeilen geven en ik roep iedereen op om MAAKbar te steunen. De volgende maanden zal het pand gebruiksklaar worden gemaakt. MAAKbar is wat mij betreft een vuist tegen de wegwerpeconomie en een duw in de rug voor Leuven als duurzame en circulaire stad.”