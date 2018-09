Nieuw in Leuven: Comedy Festival NIEUWE VZW HOOVER-LADEUZE PAKT UIT MET NIGEL WILLIAMS EN WILLIAM BOEVA BART MERTENS

06 september 2018

02u37 0 Leuven Leuven is een evenement rijker: Delirium Comedy Festival. Dat event wordt op zaterdag 6 oktober georganiseerd door de nieuwe handelsvereniging Hoover-Ladeuze en brengt de top van de Belgische comedy naar het Ladeuzeplein en het H. Hooverplein.

Het Ladeuzeplein en het H. Hooverplein ondergingen de voorbije maanden een ware metamorfose en dat gegeven brengt meteen schwung in de lokale handel. De horecazaken en de handelaars op beide pleinen groeiden - net zoals de pleinen zelf - dichter naar elkaar toe wat leidde tot de oprichting van vzw Hoover-Ladeuze. "We willen enerzijds meer inspraak op het beleid in onze buurt om zo tot een win-win-situatie te komen maar we willen als vzw ook de drijvende kracht zijn achter nieuwe initiatieven. Op die manier willen we als handelsvereniging een bijdrage leveren aan de beleving van de Leuvenaars en de bezoekers op de vernieuwde pleinen die ons letterlijk en figuurlijk verbinden", zegt secretaris en uitbaatster van SO Bieke van Dieren die kan rekenen op de financiële expertise van Theo Elsen als penningmeester.





De nieuwe handelsvereniging toont al meteen de nodige ambitie om ook hun pleinen op de Leuvense festivalkalender te zetten. En omdat er al muziekfestivals genoeg zijn in de stad en omdat er ook al eens gelachen mag worden in Leuven pakt Hoover-Ladeuze nu uit met het Delirium Comedy Festival. "De eerste editie vindt plaats op zaterdag 6 oktober tussen 11 en 21.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop", zegt Karen Vanderstappen, uitbaatster van brasserie Den Beiaard en voorzitter van Hoover-Ladeuze."Het Comedy Festival is ons eerste grote wapenfeit en we leggen de lat meteen hoog. Op de affiche onder meer toppers zoals Nigel Williams, William Boeva en Xander De Rycke. We gaan voor de grote namen en die zullen 's avonds nog een bisronde zullen doen in de cafés op onze pleinen. Ook Leuvenaar Johnny Trash en nog vele anderen zullen van de partij zijn op ons festival. Verder voorzien we grappige randanimatie en de zogenaamde 'Boulevard of Happiness' naast een free podium."





Doet David Nijs ook mee?

Blijft er slechts één vraag over: zal de bekende cafébaas David Nijs - nu al legendarisch voor zijn onnavolgbare manier van lachen - ook het podium betreden als stand-up comedian? "Ik zeg niet neen", aldus David Nijs. "Misschien doe ik dat wel. De mensen zeggen me vaak dat ik enorm grappig kan lachen met mijn eigen grappen. Ook dat is een kunst he..."





Meer info over Delirium Comedy Festival dat nog vragende partij is voor foodtrucks kan je krijgen via het e-mailadres vzwhooverladeuze@gmail.com.