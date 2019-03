Nieuw college wil Leuven betaalbaar maken met Community Land Trust. Oplevering van studie wel pas in februari 2020… Bart Mertens

07 maart 2019

17u00 0 Leuven Leuven en betaalbaar wonen…het is de voorbije jaren allesbehalve een geslaagd huwelijk. Het nieuwe schepencollege met Lies Corneillie (Groen) als bevoegd schepen voor wonen wil daar verandering in brengen met de introductie van ‘Community Land Trust’. In eenvoudig Nederlands: een koper is eigenaar van het gebouw maar niet van de grond met een lagere prijs tot gevolg.

De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zetten stappen naar de oprichting van een Community Land Trust in Leuven. Een Community Land Trust of CLT is een organisatie die grond verwerft en beheert samen met de gemeenschap. De scheiding tussen de eigendom van de grond en het gebouw staat centraal. Hierdoor zakt de prijs van een woning. Het is één van de oplossingen die het nieuwe stadsbestuur in het vizier heeft om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken. De stad blijft immers met voorsprong de duurste centrumstad van Vlaanderen voor woningen.

Het is één van de nieuwe recepten om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken Schepen Lies Corneillie (Groen)

“Om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken, bestaat niet één oplossing maar moeten we innovatief te werk gaan. Met een CLT geven we gezinnen met een lager inkomen toegang tot betaalbare koopwoningen. Door grond te bewaren in een gemeenschap ontwikkelt de stad formules van betaalbaar wonen in een context met sterk stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken”, zegt bevoegd schepen Lies Corneillie (Groen).

Meer concreet: de koper wordt eigenaar van het gebouw maar de grond blijft eigendom van het Community Land Trust. De koper krijgt daarbij het eeuwig gebruiksrecht op het huis en mag het huis ook verkopen of verbouwen. Erfgenamen kunnen de woning ook erven maar het huis moet wel bewoond worden door de eigenaar. Of met andere woorden: verhuren is geen optie. De verkoopprijs wordt ook beperkt om de woning op lange termijn betaalbaar te houden voor toekomstige kopers.

Brussel als voorbeeld

Met een haalbaarheidsstudie zet de stad de komende maanden de eerste stappen naar de oprichting van een CLT. De resultaten of de zogenaamde ‘oplevering’ van die studie wordt verwacht in februari 2020. Lees: een Community Land Trust is nog niet meteen voor morgen in Leuven en het is maar de vraag of 2020 snel genoeg is gezien het feit dat de woningprijzen in de universiteitsstad tot 10 % per jaar stijgen. Toch is de wil om een Community Land Trust op te richten in Leuven een positief signaal van het nieuwe stadsbestuur. Of het voldoende zal zijn om aan de vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen, is eerder twijfelachtig maar schepen Lies Corneillie is van plan om ook nog andere maatregelen te nemen in de nabije toekomst. Een onderzoeksteam, geleid door Community Land Trust Brussel en met steun van de onderzoeksgroep Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zal nu belanghebbenden samenbrengen, het concept introduceren en een pilootproject voorbereiden. In Brussel bestaat overigens al een CLT. Ook in Gent en Antwerpen staat de oprichting van een CLT-project op de agenda.