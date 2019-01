Nieuw college gaat voor betaalbaar wonen Afscheid van onder meer Herwig Beckers , Dirk Robbeets en Luc Ponsaerts Bart Mertens

03 januari 2019

18u05 0 Leuven De nieuwe ploeg onder leiding van burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is van start gegaan. CD&V, Groen en sp.a maken van betaalbaar wonen en meer duurzaamheid prioriteiten voor de komende zes jaar. Nieuwkomers zoals David Dessers (Groen) en Lalynn Wadera (sp.a) zullen die doelstellingen vanop de eerste rij mee realiseren. Voor anderen zoals bijvoorbeeld Herwig Beckers (CD&V) is het einde verhaal in de politiek.

Leuven is begonnen aan een nieuw tijdperk na 24 jaar Louis Tobback (sp.a) als burgemeester. Hij nam afscheid van de gemeenteraad met de volgende legendarische woorden: “Bij deze is het afgelopen!” De zware taak om burgervader Louis (80) op te volgen, rust nu op de schouders van Mohamed Ridouani. Die laatste stipte al enkele prioriteiten aan.

“Het nieuwe bestuur gaat voor een ambitieus beleid rond tien grote werven. Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten. Ook op vlak van mobiliteit heeft het bestuur uitgesproken ambities. Leuven moet een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Verder zetten we in op betaalbare kwalitatieve zorg en onderwijs. De komende jaren wil de nieuwe coalitie eveneens verder werk maken van een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad waar inspraak geen hol begrip is”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Erik Vanderheiden

Om die ambities waar te maken, kan burgemeester Ridouani rekenen op de inbreng van ervaren schepenen zoals Denise Vandevoort (sp.a), Bieke Verlinden (sp.a), Carl Devlies (CD&V), Dirk Vansina (CD&V) en Els Van Hoof (CD&V). Nieuwkomers in het schepencollege zijn Lalynn Wadera (sp.a), David Dessers (Groen), Lies Corneillie (Groen) en Thomas Van Oppens (sp.a). Dat betekent meteen ook het afscheid –ook uit de gemeenteraad- van Dirk Robbeets (sp.a), Myriam Fannes (sp.a) en Herwig Beckers (CD&V). “Ik heb mooie jaren gehad in de Leuvense politiek, zowel als schepen als in mijn periode als OCMW-voorzitter”, aldus Herwig Beckers. Ook Erik Vanderheiden verdwijnt uit het schepencollege maar hij blijft wel nog zetelen in de gemeenteraad voor CD&V. Opvallend gegeven: het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het college is een heel bewuste keuze.

Ik ben heel dankbaar dat ik 30 jaar lang aan gemeentepolitiek mocht doen Luc Ponsaerts (Open VLd)

In de gemeenteraad ook heel wat afscheidnemende leden zoals bijvoorbeeld Mieke Wellens (sp.a) die na vele jaren trouwe dienst niet meer deelnam aan de verkiezingen. Ook Christianne Vanuatgaerden-Vanneck (CD&V) -die na Louis Tobback het langst zetelende raadslid was- zien we niet meer terug. Open Vld verliest dan weer een monument met het afscheid van Luc Ponsaerts. “Ik ben bijzonder dankbaar dat ik gedurende dertig jaar aan gemeentepolitiek heb mogen doen”, aldus Ponsaerts.

Katrien Houtmeyers

Uiteraard ook nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Zo is er bij CD&V de getalenteerde ‘coming lady’ Liesbeth Vandermeeren en bij sp.a Dorien Meulenijzer die het meteen schopte tot voorzitter van de gemeenteraad. Bij N-VA is Katrien Houtmeyers dan weer de meest opvallende nieuwkomer. Zij werd vanuit het niets de derde populairste politica van Leuven. Open Vld tot slot versterkt zich met bekend gezicht Lien Degol.