Nieuw Canvas-programma voorgesteld in De Hoorn 19 januari 2018

02u25 0 Leuven In De Hoorn aan de Leuvense Vaartkom werd gisteren Failing Forward Faalfolie georganiseerd. Tijdens dat event werd ook het nieuwe Canvas-programma Durven Falen voorgesteld. Daarin worden ondernemers in beeld gebracht die na een zakelijke tegenslag op zoek gaan naar een tweede kans.

"Het was een unieke editie waarbij we niet enkel tal van Vlaamse ondernemers aan het woord lieten over hun moeilijke momenten en hun wederopstanding maar waar ook minister Philippe Muyters de Failing Forward-campagne kwam toelichten."





"VRT-ceo Paul Lembrechts gaf dan weer een woordje uitleg over het nieuwe programma Durven Falen. Het event kadert in het wegwerken van het taboe rond falen en fouten maken in ondernemerschap", zegt Frederik Tibau van Startups.be.





Zesdelige reeks

Falen als ondernemer blijft bij ons inderdaad nog altijd een taboe. Ondernemers die een faillissement achter de rug hebben, krijgen nog te vaak de stempel 'mislukt en onverantwoord' opgeplakt. Door ondernemers aan het woord te laten over hoe zij opnieuw de draad konden oppakken, hoopt Durven Falen dat beeld te doorbreken. Iedereen verdient immers een tweede kans. De zesdelige reeks gaat van start op Canvas op woensdag 7 februari om 22.15 uur. (BMK)