Nieuw bier in Leuven: Luvanium Wintertijd Brouwer Bart Luts brengt unieke smaken van vroeger weer samen Bart Mertens

19 november 2018

16u35 0 Leuven Brouwerij Luvanium brengt een ‘oaked winterbier’ op de markt onder de naam Luvanium Wintertijd. Dat bier moet de harten van de mensen verwarmen tijdens de winter. “Bij Luvanium Wintertijd voegen we eikenhouten snippers toe tijdens het brouwen. Hieraan dankt dit amberkleurig bier zijn volle zachte smaak met een subtiele toets van vanille en mokka”, zegt brouwer Bart Luts.

Al eeuwenlang speelt bier een belangrijke rol in Leuven waar tal van soorten met succes werden gebrouwen. Luvanium koestert deze traditie en inspireert zich op de oude brouwersboeken en geschriften om vergeten Leuvense bieren en hun typische smaken opnieuw tot leven te brengen. Het gamma bestaat ondertussen uit Luvanium Blond, Luvanium Tripel, Luvanium Hopschieter en nu ook de tijdelijke variant Luvanium Wintertijd.

Het bier heeft een volle smaak met een toets van vanille en mokka Bart Luts, Luvanium

“Bij Luvanium Wintertijd voegen we eikenhouten snippers toe tijdens het brouwen”, legt brouwer Bart Luts uit. “Hieraan dankt dit amberkleurig bier zijn volle, zachte smaak met een subtiele toets van vanille en mokka. Het gebruik van eik bij het brouwen van dit bier is geïnspireerd op de oude Leuvense bieren die eeuwenlang opgeslagen en vervoerd werden in eikenhouten tonnen.”

Graanoverschotten

De ontwikkeling van Luvanium Wintertijd was nochtans niet evident want in de oude geschriften is er weinig terug te vinden over specifieke Leuvense winterbieren en hun receptuur. “We kunnen er echter vanuit gaan dat deze tijdelijke bieren ook in Leuven in vroegere tijden werden gemaakt op basis van de graanoverschotten op het einde van het jaar en dus konden verschillen van jaar tot jaar. Naar Leuvense traditie wordt Luvanium Wintertijd gebrouwen met gerst en ongemoute tarwe, de twee basisgranen van de oude Leuvense bieren. De combinatie met geroosterde mout geeft extra kleur en smaak aan het bier.”

Luvanium Wintertijd is een samenwerking van brouwerij Luvanium met de stad Leuven in het kader van de winterprogrammatie in de binnenstad. “Doelstelling was een bier te ontwikkelen dat perfect samenging met de activiteiten die een warm, gezellig en toegankelijk karakter hebben”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). Meer dan 30 horecazaken zullen Luvanium Wintertijd aanbieden aan de klanten. Wellicht zal dat aantal de komende weken nog toenemen.