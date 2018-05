Nieuw bier '1125 Vlierbeek Grand Cru' voorgesteld 26 mei 2018

02u52 0

Op de Abdijfeesten in Vlierbeek is gisteren een nieuw bier voorgesteld: 1125 Vlierbeek Grand Cru. Die naam verwijst uiteraard naar het ontstaan van de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo. Met de lancering van het 8,5 graden sterke abdijbier is de brouwtraditie in de abdij in ere hersteld.





Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) kwam langs om de Abdijfeesten te openen maar ook om te proeven van het nieuwe bier. "Er was nog één groot gemis in Vlierbeek: een eigen bier", klinkt het. "Met een prachtig café zoals De Rozenkrans binnen de muren van de abdij mocht een eigen bier niet langer ontbreken. Er is heel wat wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan aan de lancering. Het Centrum voor Microbiologie van de KU Leuven heeft bijvoorbeeld een exclusieve gist ter beschikking gesteld. En brouwerij Broeder Jacob zorgt voor de productie en commercialisatie. De proefbrouwsels werden ook voorgeproefd door echte Vlierbekenaren. Het resultaat is een goudblond bier met fruitige toetsen van banaan en mango. De hemel op aarde als je het mij vraagt...De opbrengst komt overigens ten goede aan Vlierbeek en meer bepaald aan het Jolinda-fonds dat door vzw Trefpunt werd opgericht. Een tweede doel is het restauratiefonds voor de abdij van Vlierbeek. De restauratie van het Nieuw Abtskwartier stijgt in de wachtlijst maar helaas zijn er nog wachtenden voor ons. Volgend jaar of in 2020 moeten we aan de beurt zijn." (BMK)