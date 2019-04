Nieuw aan de KU Leuven: 10 educatieve masters verspreid over 9 locaties Bart Mertens

16 april 2019

15u00 3 Leuven Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de KU Leuven een masteropleiding volgen om leraar te worden. Deze nieuwe educatieve masters vervangen de specifieke lerarenopleiding (SLO). De KU Leuven biedt deze verkorte masters aan op niet minder dan negen locaties en doet dat onder de naam ‘EDU’.

Het academiejaar 2019-2020 luidt een nieuwe start in voor de lerarenopleiding in Vlaanderen. De specifieke lerarenopleidingen verdwijnen en worden vervangen door educatieve graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. De KU Leuven biedt vanaf volgend academiejaar tien educatieve masteropleidingen aan. “In het huidige systeem moeten studenten die voor de klas willen staan in de hogere jaren van het secundair onderwijs eerst een masterdiploma behalen en vervolgens nog een specifieke lerarenopleiding volgen”, zegt Tine Baelmans, vicerector voor Onderwijsbeleid. “De nieuwe educatieve master verenigt beide componenten. Je verdiept je verder in het vak en tegelijkertijd ontwikkel je pedagogische en didactische vaardigheden. Aan het einde van de rit hebben de studenten niet alleen een masterdiploma op zak maar ook een bekwaamheidsbewijs om les te geven in het secundair onderwijs.”

Co-teaching

De hervorming van de lerarenopleiding is volgens Baelmans geen oude wijn in nieuwe zakken. “Het is een nieuw programma met andere accenten”, zegt vicerector Baelmans. “Zo kunnen studenten via hun masterproef onderzoek doen naar de uitdagingen in het secundair onderwijs. Op het vlak van didactiek gaat er meer aandacht naar klasmanagement en co-teaching. In het onderwijs van de toekomst zullen leerkrachten minder vaak alleen voor de klas staan maar werken ze samen met collega’s aan de opleiding van de leerlingen.”

De verkorte masters worden onder de naam ‘EDU’ aangeboden op negen locaties in Vlaanderen. Naast Leuven staan ook Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Geel, Gent en Kortrijk op het lijstje. De KU Leuven gaat daarvoor samenwerken met de plaatselijke hogescholen. Meer info: edu-leraar.be