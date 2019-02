Niet ingeschreven wagen zonder verzekering in beslag genomen ADPW

19 februari 2019

Een motorrijder betrapte dinsdagochtend in de Maria-Theresiastraat een bestuurder die rondreed in een auto met een ongeldige Nederlandse nummerplaat. De eigenaar, een 24-jarige Pool die verblijft in Schaarbeek, had de auto gekocht in Nederland waar een tijdelijke nummerplaat werd aangebracht. De man had de wagen echter nadien niet reglementair in ons land ingeschreven. Hij kon ook geen geldige verzekering voorleggen. Het voertuig werd door de takeldienst naar de stallingsplaats van de politie versleept.