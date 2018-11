Niet 1 maar 3 nieuwe zwembaden Mogelijk ook ploeterbad aan Sportoase naast Leuven Bad aan Vaartkom Bart Mertens

19u10 0 Leuven De nieuwe coalitie sp.a/Groen/CD&V lanceert een ambitieus speel- en zwemwaterplan. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kondigt aan dat hij doorgaat met de realisatie van Leuven Bad en laat in één beweging weten dat hij het idee van Carl Devlies voor een ploeterbad in openlucht aan Sportoase wil laten onderzoeken. Verder wil het nieuwe bestuur een 50-meter bad bouwen in Kessel-Lo.

Leuven, en bij uitbreiding de ruime regio rond de stad, kampt met een gebrek aan zwemwater. Als provinciehoofdstad is Leuven uiteraard de stad bij uitstek om nieuwe infrastructuur uit te bouwen. Toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) geeft in zijn visienota aan dat hij bereid is om werk te maken van nieuw zwemwater in de volgende zes jaar. Voor de verkiezingen liet Mohamed Ridouani wel verstaan dat buurgemeenten zich in de toekomst meer bereid moeten tonen tot meer samenwerkingsverbanden. “Leuven kan niet alleen opdraaien voor de lasten van zware investeringen terwijl de inwoners van andere gemeenten mee genieten van de infrastructuur. Ofwel meer samenwerking ofwel hogere prijzen voor inwoners van andere gemeenten”, klonk het toen. Zover is het echter nog niet want de nieuwe infrastructuur moet uiteraard nog worden gebouwd.

Het nieuwe Leuvense bestuur toont alvast veel ambitie met een speel- en zwemwaterplan waarin sprake is van liefst drie nieuwe zwembaden. “We gaan Leuven Bad realiseren”, aldus Mohamed Ridouani. “De buurt zal betrokken worden bij de uitvoering. Verder streven we naar meer bovenlokale topinfrastructuur met een 50-meter bad in Kessel-Lo. We ondersteunen ook de mogelijkheid van een ploeterbad in openlucht aan Sportoase.” Dat zal schepen Carl Devlies (CD&V) graag horen want hij lanceerde dat idee meteen nadat Ridouani opperde dat Leuven Bad aan de Vaartkom geen utopie is zoals criticasters stelden tijdens de verkiezingscampagne.

Oppositiepartij N-VA is blij dat het nieuwe stadsbestuur werk wil maken van meer zwemwater en stelt ook tevreden vast dat hun voorstel voor een 50-meter bad in Kessel-Lo wordt vermeld in de visienota. Toch vreest Lorin Parys dat de stad keuzes zal moeten maken. “De nieuwe ploeg lijkt moeilijk te kunnen beslissen: een 50-meter bad in Kessel-Lo, een ploeterbad op de Philipssite en Leuven Bad aan de Vaartkom. Dat is niet redelijk voor de portefeuille van de Leuvenaar”, waarschuwt Lorin Parys van N-VA.

Mohamed Ridouani ziet wel voldoende mogelijkheden en zal de voorgestelde projecten in de visienota meer concreet uitwerken in het bestuursakkoord. Voor de vele scholen en verenigingen die gebruik maken van Leuvens zwemwater is het zwemwaterplan alvast een opsteker. Onder meer zwemclub Aquatics liet eerder al optekenen dat het nieuwe zwembad in Wilsele onvoldoende is om de lange wachtlijsten weg te werken. De club pleitte ook voor de bouw van een 50-meter bad in navolging van andere centrumsteden. Of dat bad van 50 meter er effectief zal komen hangt af van de financiële prioriteiten van het nieuwe stadsbestuur. Tot op heden verklaarde huidig schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) consequent dat het financieel niet haalbaar was voor Leuven. “Zo’n zwembad kost veel geld. Teveel geld. We hebben die middelen simpelweg niet momenteel”, klonk het. Benieuwd of toekomstig schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V) de middelen wel ter beschikking zal krijgen in de nieuwe legislatuur.