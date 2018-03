Nicolas Del Piero wordt nieuwe woordvoerder 02 maart 2018

03u11 0 Leuven Met het vertrek van Stephanie Gille moest het Leuvense korps op zoek naar een nieuwe perswoordvoerder, die naast Marc Vranckx zal werken. De keuze viel op Nicolas Del Piero (34).

"Toen we binnen het korps wisten wat de plannen van Stephanie waren, hebben ze mij gevraagd of ik dit wilde doen", vertelt Del Piero. "Ik heb altijd al interesse gehad in het woordvoerderschap en heb deze kans dan ook met beide handen gegrepen. Ik ben ook erg blij dat ik geschikt geacht wordt, al moet ik wel in - figuurlijk - grote voetsporen treden."





"Ik ben in 2007 aan de slag gegaan bij de Leuvense politie - samen met Stephanie, trouwens", vervolgt Del Piero. "Ik heb een tijdlang bij de interventiedienst gewerkt. Daarna heb ik even de jeugd- en sociale dienst gedaan, voor ik naar de algemene directie trok. Dat heb ik nu ongeveer een jaar gedaan, maar deze trein mocht ik niet laten passeren."





Volgende week maandag begint Del Piero in zijn nieuwe functie. (ADPW)