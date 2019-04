New Versailles viert 30-jarig bestaan Bart Mertens

06 april 2019

15u30 0 Leuven New Versailles in de Vital Decosterstraat in Leuven viert het 30-jarig bestaan van de zaak. Voor uitbaters Annelies Lux en Luc Caubergh is dat een mijlpaal. “Ik heb twee zonen en één dochter. Die dochter heet New Versailles”, zegt Annelies Lux.

De voorbije weken kwam er vooral slecht nieuws uit de Leuvense handel met enkele opmerkelijke sluitingen. Zo was er de aankondiging dat Kookhuys Mafrans binnen enkele maanden voorgoed de deuren sluit in de Diestsestraat. Ondertussen staan de klanten daar in een lange rij aan te schuiven om een koopje te doen tijdens de uitverkoop. Ondanks de sluitingen is er ook goed nieuws over de handelaars in Leuven. Zo viert New Versailles het 30-jarig bestaan van de winkel. “New Versailles is niet zomaar een winkel, het is een passie. Al dertig jaar lang sta ik ermee op en ga ik ermee slapen. Ik heb twee zonen en één dochter. En die dochter heet New Versailles”, zegt Annelies Lux.

Uitgebreid assortiment

Voor de uitbaters van New Versailles zijn schoenen zoals een fiets voor een wielrenner en een keuken voor een kok. “Ik kan niet zonder”, aldus Annelies Lux die achter de schermen gesteund wordt door haar man Luc Caubergh die zich vooral ontfermt over de administratie. New Versailles heeft overigens niet enkel schoenen in de aanbieding. Sinds enkele jaren is het assortiment uitgebreid met kleding en dat valt duidelijk in de smaak bij de klanten. “New Versailles gaat 200 % voor de complete beleving van topartikelen”, besluiten de uitbaters.