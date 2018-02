New Versailles lanceert totaalconcept 26 februari 2018

02u42 0 Leuven De bekende Leuvense zaak New Versailles, in de Vital Decosterstraat, heeft afgelopen weekend de deuren opnieuw geopend.

Uitbater Luc Caubergh lanceert na een grondige verbouwing een totaalconcept waarin beleving centraal staat voor de klant. "Klanten kunnen de collecties echt beleven in drie nieuwe dressings in de winkel", zegt Luc. "We hebben het aanbod van de boetiek ook uitgebreid. Vanaf nu kunnen de klanten niet enkel voor schoenen en accessoires bij ons terecht, maar ook voor kleding. Zo kom je tot een totaallook bij New Versailles. We volgen al sinds 1989 de laatste trends van de grote modehuizen en die traditie zetten we voort met dit nieuwe hoofdstuk in onze geschiedenis." Er is overigens nog goed nieuws voor de Leuvense handel, want ook winkel 1.2.3. heropende afgelopen weekend feestelijk de deuren. (BMK)