Neurochirurge blijft in de cel 23 mei 2018

02u34 0

De 50-jarige Leuvense Mehrnaz D. blijft in de cel voor de moord op haar 14-jarige dochter in juli vorig jaar. De neurochirurge verscheen gisteren voor de raadkamer waar haar aanhouding gehandhaafd werd voor twee maanden. Het gerechtelijk onderzoek zou ondertussen zijn afgerond. Volgens advocaat Jef Vermassen is zijn cliënte nog steeds depressief. "Ze is er slecht aan toe en zit vol schuldgevoel naar haar kind toe", aldus Vermassen. De advocaat ijvert al maanden om haar te laten plaatsen in een instelling gezien haar toestand maar hij ving telkens bot. De raadsman kan nog altijd in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval verschijnt D. binnenkort dan voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. (KAR)