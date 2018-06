Nespresso opent eind juni 15 juni 2018

Er komt zoals reeds aangekondigd een Nespresso Boutique in Leuven. De winkel zal eind juni de deuren openen in de Diestsestraat na het VIP-openingsfeest op 27 juni. "We introduceren meteen ook het vernieuwde Nespresso Boutique-concept in ons land. Nespresso pakt uit met een innovatief belevingsconcept voor koffieliefhebbers. Het Nespresso Boutique-concept brengt de klanten een koffiewereld die honderd procent draait rond beleving, tastings en workshops. Na Leuven volgt er in het najaar ook een nieuwe Boutique in Antwerpen", aldus het team van Nespresso. (BMK)