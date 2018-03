Nespresso in Diestsestraat 30 maart 2018

Leuven krijgt er een opmerkelijke handelszaak bij in mei. Nespresso kondigde zopas aan dat het bedrijf een Nespresso Boutique opent in de Diestsestraat. "Het Nespresso Boutique-concept brengt de klanten een koffiewereld die honderd procent draait rond beleving, tastings en workshops. Na Leuven volgt er in het najaar ook een nieuwe Boutique in Antwerpen", klinkt het in een persmededeling. (BMK)