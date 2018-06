Nespresso Boutique opent deuren 28 juni 2018

02u54 0

In de Diestsestraat 74 in Leuven opende gisteren de allereerste Nespresso Boutique van ons land de deuren. Het gaat om een nieuw winkelconcept waarin beleving centraal staat voor de koffieliefhebbers. "Nespresso Boutique is een koffiewereld die honderd procent draait rond beleving, tastings en workshops", zegt Nespresso Boutique-director Jan Van Damme. "In de nieuwe Nespresso Boutique ben je geen klant. Je bent er een gast. In dit winkelconcept is geen plaats meer voor traditionele kassa's. In plaats van te wachten in de rij, word je verwelkomd door een koffiespecialist die je meeneemt op ontdekking in de winkel." (BMK)