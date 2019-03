Nergens in Vlaanderen worden er zoveel ontleend als in Leuven: “Binnenkort ook Blue-bikes in Kessel-Lo en Heverlee” Bart Mertens

25 maart 2019

16u00 0 Leuven In 2018 stond de Leuvense teller op 18.356 ontleningen bij Blue-bike. Dat is een stijging van 11% in vergelijking met 2017. Nergens in Vlaanderen worden er zoveel Blue-bikes ontleend als in Leuven. “En binnenkort komen er nog staanplaatsen voor Blue-bikes bij in Kessel-Lo en in Heverlee”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Leuven heeft de ambitie om uit te groeien tot dé fietsstad van Vlaanderen. Het nieuwe stadsbestuur zet die ambitie kracht bij door onder meer extra fietsstallingen te voorzien op tal van locaties, met het Leuvense station op kop. Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer mensen bewust kiezen om zich te verplaatsen met de fiets in Leuven. De aanpak werkt dus en dat blijkt ook uit de cijfers van deelfietsensysteem Blue-bike van Blue-mobility. In 2018 stond de teller op 18.356 ontleningen. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2017. Ter vergelijking: bij de introductie van het deelfietsensysteem in 2013 stond het aantal ontleningen na één jaar op 1.594. Conclusie: Blue-bikes zijn een groot succes in de universiteitsstad. Meer zelfs, nergens in Vlaanderen worden er zoveel Blue-bikes ontleend als in Leuven.

Momenteel staan er 80 Blue-bikes ter beschikking in de fietsenparking aan het station. Als de gemeenteraad vanavond goedkeuring geeft, dan komen er binnenkort nog twee locaties bij. Aan de Kop van Kessel-Lo komen staanplaatsen voor 32 extra fietsen en aan het station van Heverlee zou er ruimte komen voor 12 extra Blue-bikes. Dit brengt het aantal in Leuven op 124 David Dessers

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is uiteraard blij met het succes van Blue-bike. “We willen van Leuven inderdaad een echte fietsstad maken en daar wordt hard aan gewerkt. Blue-bike speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel staan er 80 Blue-bikes ter beschikking in de fietsenparking aan het station. Als de gemeenteraad vanavond goedkeuring geeft, dan komen er binnenkort nog twee locaties bij. Aan de Kop van Kessel-Lo komen staanplaatsen voor 32 extra fietsen en aan het station van Heverlee zou er ruimte komen voor 12 extra Blue-bikes. Dit brengt het aantal Blue-bikes in Leuven op 124. Met deze twee nieuwe locaties maken we het voor bezoekers en inwoners nog gemakkelijker om te kiezen voor openbaar vervoer in combinatie met de fiets”, zegt David Dessers.

1,15 euro

De Leuvense schepen van Mobiliteit wijst er ook op dat Blue-bike een betaalbaar systeem is voor de mensen. “Blue-bikes mikken op mensen die met trein of bus aankomen in Leuven en de laatste kilometers met de fiets afleggen. De stad Leuven en Blue-mobility werken sinds enkele jaren samen via een derdebetalersregeling. Zo betaalt de fietser slechts 1,15 euro voor de eerste 24 uur per rit. Stad Leuven en de Vlaamse Overheid leggen elk een euro bij per Blue-bike rit. Daarnaast moet je als gebruiker ook een abonnement van 12 euro per jaar betalen.”

Mobipunten

Het stadsbestuur mikt overigens niet alleen op Blue-bike inzake deelfietsen: ze gaat de komende drie jaar 50 mobipunten inrichten, met Europese steun. Dat zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen kan vinden op één locatie. Van een bushalte tot elektrische deelauto’s en zelfs bakfietsen. Leuven krijgt een Europese subsidie van 516.721 euro als Interreg-project en legt zelf nog 350.000 euro op tafel. In die mobipunten zou ook een ander systeem van deelfietsen worden aangeboden. “Een Blue-bike huur je op één locatie en breng je terug naar dezelfde locatie. Voor het andere systeem zouden we opteren om de mensen de mogelijkheid te geven om in het ene mobipunt een fiets te huren met de mogelijkheid om die in te leveren in een ander mobipunt”, besluit schepen Dessers.