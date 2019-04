Nele Symons (26) - zelfs slechtziend- geeft make-up workshops voor blinden: “Mijn vijand is mijn sterkte geworden!” Bart Mertens

08 april 2019

11u50 5 Leuven De 26-jarige Nele Symons uit Leuven is de sterke vrouw achter ‘Make-up Heartist’. Als persoonlijke coach leert ze slechtzienden technieken aan om make-up aan te brengen bij zichzelf. Opvallend: op haar 19de werd Nele zelf geconfronteerd met een genetische oogziekte. “Mijn vijand is beetje bij beetje mijn partner en mijn eigenheid geworden. Vanuit mijn persoonlijke ervaring wil ik blinden en slechtzienden de kans geven om opnieuw te stralen.”

Hoe breng je make-up aan als je slechtziend of blind bent? Lang niet evident, om niet te zeggen bijna onmogelijk. Voor Nele Symons (26) uit Leuven leek dit doemscenario de harde realiteit te worden toen ze op haar 19de plots werd geconfronteerd met een ‘wazig vlekje’ voor haar oog. “Het was daar plots en het ging niet meteen weg”, vertelt Nele. “Meer zelfs, het wazig vlekje breidde zich uit en tastte mijn zicht ernstig aan. Op 20-jarige leeftijd kwam de diagnose. Ik had de ziekte van Stargard, een genetische oogziekte die het zicht iedere dag een beetje meer aantast. Voor mij was het een hele aanpassing uiteraard. Als 19-jarige reed ik bijvoorbeeld nog met de wagen, maar dat was uiteraard niet meer mogelijk.”

Je moet maar eens proberen om make-up aan te brengen met je ogen half of helemaal gesloten. Dat is bijzonder moeilijk Nele Symons van Make Up Heartist

De ziekte had een grote impact op Neles leven. Wat doodnormaal was voor leeftijdsgenotes was voor Nele haast onmogelijk. Make-up aanbrengen bijvoorbeeld. “Je moet maar eens proberen om make-up aan te brengen met je ogen half of helemaal gesloten. Dat is bijzonder moeilijk. Toch leerde ik mezelf technieken om toch in die opdracht te slagen. Ik leerde mijn handicap aanvaarden en kon me nog steeds mooi en vrouwelijk voelen. Je leert ermee leven. Ondertussen is de wazige vlek gestopt met uitbreiden. Ik zal dus gelukkig niet helemaal blind worden.”

Persoonlijke coach

Nu Nele vrede heeft met haar oogziekte besloot ze om andere mensen met oogproblemen te helpen vanuit haar eigen ervaring. “Mijn vijand is beetje per beetje mijn partner en mijn eigenheid geworden”, vertelt Nele. “Ik heb mezelf geleerd om ondanks mijn slecht zicht make-up aan te brengen bij mezelf. Die eigenheid zie ik nu als een sterkte die ik wil delen met andere mensen met oogproblemen. Ik ging ook een cursus volgen om me de technieken van professionele make-up eigen te maken. Met Make-up Heartist wil ik blinden en slechtziende vrouwen de kans geven om te stralen, iedere dag opnieuw. Dit doe ik via individuele make-up workshops. Als persoonlijke coach leer ik de mensen aangepaste technieken om zich mooi te maken. Mijn ultieme doel is om zowel vrouwelijkheid als zelfvertrouwen te stimuleren. De naam Make-up Heartist is trouwens weloverwogen gekozen, want ik doe dit vanuit mijn hart voor blinden en slechtzienden.”

Meer info: www.make-upheartist.com