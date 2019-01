Neemt Quick leegstaand Brouwershuis in voor groter restaurant? Bart Mertens

13 januari 2019

16u45 0 Leuven Café Brouwershuis op de hoek van het Margarethaplein met het Rector De Somerplein in Leuven sloot midden september de deuren. Sinds kort is er opnieuw beweging in het pand en op de ramen prijkt reclame van Quick. De voorbode voor een groter Quick-restaurant?

De uitbater van café Brouwershof in Leuven vroeg in september het faillissement aan. Het pand -eigendom van AB InBev- stond sindsdien leeg maar sinds kort is er opnieuw beweging. Opvallend gegeven: de ramen hangt reclame van Quick en dat brengt de fastfoodketen in beeld als mogelijke overnemer. Dat zou ook niet onlogisch zijn want café Brouwershof zit aan beide kanten ingesloten door het restaurant van Quick. Het zou dus best kunnen dat Quick voor een uitbreiding gaat in de nabije toekomst. Zekerheid bestaat daar nog niet over maar de reclame van Quick op de ramen is toch een aanwijzing in die richting. AB InBev liet de vorige uitbater vorig jaar weten dat de huurovereenkomst zou aflopen in oktober 2018. Een verlenging behoorde tot de mogelijkheden maar wel onder andere voorwaarden. Volgens de uitbater was het niet haalbaar zijn om zelf bepaalde kosten –zoals bijvoorbeeld elektriciteit- te betalen. Voor een grote keten zoals Quick kunnen die nieuwe voorwaarden alvast geen probleem zijn.