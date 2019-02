Neem uw voorzorgen want ook vrijdag staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant Buschauffeurs klagen over te hoge werkdruk door gebrek aan personeel Bart Mertens

14 februari 2019

19u00 0 Leuven De buschauffeurs van De Lijn staken ook op vrijdag. Donderdagochtend blokkeerden actievoerders de poort van de stelplaats op de Eenmeilaan in Kessel-Lo. Daardoor reden er aanvankelijk geen bussen maar later in de ochtend reed toch één lijn op twee. Vrijdag zitten de vakbonden en de directie samen om te praten over de werkdruk en het gebrek aan personeel.

Het was een bewogen dag bij De Lijn Vlaams-Brabant. Al vroeg in de ochtend werd duidelijk dat het busverkeer zwaar verstoord zou worden door een vakbondsactie aan de poort van de stelplaats op de Eenmeilaan in Kessel-Lo. De actievoerders blokkeerden de poort met enkele wagens waardoor de bussen het terrein niet konden verlaten om aan hun ritten te beginnen. Voor de mensen die op De Lijn rekenden om op hun werk of om op school te geraken, was dat bijzonder slechts nieuws. Veel meer dan wachten in het bushokje of aan de halte zat er niet op. De actievoerders gaven de poort later in de ochtend wel vrij maar toen was het kwaad al geschied. Een zwaar verstoord rittenschema bleek onvermijdelijk en uiteindelijk reed slechts één lijn op twee. De chauffeurs in dienst van onderaannemers reden wel uit.

Het loopt leeg bij De Lijn. Zelfs mensen met een anciënniteit van 20 jaar nemen het risico om elders aan de slag te gaan. Buschauffeur uit Leuven

De problemen bij De Lijn komen niet zomaar uit de lucht vallen want ook in Limburg waren er afgelopen week al acties. De chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant vervoegden de gelederen omdat de maat meer dan vol is na aanhoudende klachten over een te hoge werkdruk. “Enkel en alleen in Leuven zijn er 30 buschauffeurs tekort”, getuigt een Leuvense buschauffeur die liever anoniem blijft om niet in de problemen te komen. “Dag na dag worden er ritten niet gereden, vooral lijn 2 en de ringbus omdat het op die drukke lijnen minder opvalt als er één rit niet wordt gereden. De directie weigert zo goed als alle aanvragen voor verlof. Nochtans was er een afspraak dat geweigerd verlof van 2018 alsnog opgenomen kon worden in 2019 maar ook die overeenkomst houdt geen stand. Het is niet onlogisch dat chauffeurs op zoek gaan naar een andere werkgever in zo’n arbeidsomstandigheden. Het loopt leeg bij De Lijn. Zelfs mensen met een anciënniteit van 20 jaar nemen het risico om elders aan de slag te gaan. Dat zegt toch genoeg.”

De directie was niet te spreken over de actie en voert aan dat er altijd gesproken kan worden zodat meteen voeren niet altijd nodig is om tot een constructief gesprek te komen. “Ik betreur dat men tot actie is overgegaan in Vlaams-Brabant terwijl onze deur altijd open staat om een gesprek te voeren”, klonk het. In Limburg werd er al een akkoord bereikt over de dienstregeling en de rusttijden. Daardoor zal het busverkeer hervatten zoals normaal maar dat is vrijdag niet het geval in Vlaams-Brabant. De chauffeurs gaan door met hun staking en wachten het overleg af dat van start gaat om 9 uur. “De hoge werkdruk door het personeelstekort wordt nog versterkt door onrealistische rij- en rusttijden. Chauffeurs hebben amper tijd om te eten”, aldus vakbondssecretaris Pieter Thijs van ACV. Woordvoerster van De Lijn Vlaams-Brabant Sonja Loos laat nog optekenen dat er één lijn op twee zal rijden op vrijdag in Vlaams-Brabant.