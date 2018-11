NAVO bezoekt Belgische Health House Generaals maken kennis met Leuvense toptechnologie Bart Mertens

21 november 2018

17u10 0 Leuven Liefst 29 Surgeon Generals van alle NAVO-lidstaten brachten een bezoek aan het Belgische Health House in Heverlee. Ze deden dat met de impact van technologie op gezondheid met een bijzondere focus op militair gebied.

De generaals van de NAVO-lidstaten konden in het Belgische Health House in Heverlee kennismaken met de toekomst van de gezondheidszorg en hoe technologie ook een impact heeft op gezondheid binnen het militair domein. Het COMED (Committee of Chiefs of Military Medical Services) van de NAVO volgde er een ‘bootcamp’ met drie onderdelen: workshops rond mentale gezondheid, een rondleiding en een keynote over ‘Healthcare in warfare’ door professor Koen Kas.

Protheses voor oorlogsslachtoffers

Maar wat kan zo’n bezoek nu concreet opleveren voor de generaals van de NAVO-lidstaten? Wel, van 3D-geprinte protheses voor oorlogsslachtoffers tot veldhospitalen dankzij nanotechnologie. Daarnaast toonden Belgische start-ups hun technologie. Zo liett Fibricheck zien hoe hartritmestoornissen opgespoord kunnen worden aan de hand van een app. Byteflies toonde dan weer sensordots die niet enkel hartritme maar ook stress, beweging en hersenactiviteit van militairen meten.

Tijdens de interactieve workshops werd eveneens de cognitieve en mentale gezondheid van de deelnemers gemeten. Ten eerste ontwikkelde BioRICS, een spin-off van de KU Leuven, een methode om stress in real-time te meten. Met deze techniek werkten ze eerder al samen met grote voetbalteams en racepiloten. De Belgische start-up Epihunter ten tweede staat bekend voor zijn technologie om ‘absence epilepsie’ op te sporen maar de technologie kan ook gebruikt worden om de focus te objectiveren. Dat is bijvoorbeeld handig voor de training van nieuwe piloten. MyMindScan tenslotte liet de deelnemers cognitieve oefeningen doen om de hersenen te trainen.