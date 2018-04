Natuurlijk genieten tijdens Week van de Provinciedomeinen 09 april 2018

Tijdens de tweede week van de paasvakantie vindt de Week van de Provinciedomeinen plaats. Alle Vlaamse provinciedomeinen tonen hun sterkste troeven via activiteiten voor het grote publiek. In de Vlaams-Brabantse domeinen worden 17 activiteiten georganiseerd rond het thema natuurlijk genieten. Onze provincie telt vier provinciedomeinen: Halve Maan in Diest, Het Vinne in Zoutleeuw, Kessel-Lo in Leuven en Huizingen in Beersel. "De provinciedomeinen zijn een sterk merk én ons visitekaartje. Het programma vertrekt vanuit de eigenheid van elk domein, aangevuld met een specifieke activiteiten", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo. De bezoekers kunnen er terecht voor een breed aanbod van wandelen in een groene omgeving tot avontuurlijke openluchtactiviteiten. (SVDL)