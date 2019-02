Nationale staking: verminderde productie en dienstverlening in 1 op 5 bedrijven ACV spreekt van een succes, VOKA ziet vooral imagoschade Bart Mertens

13 februari 2019

18u00 0 Leuven “De nationale staking van 13 februari was in onze regio een groot succes!” Dat zegt Karin Kustermans van ACV Leuven. Zo werd het hoofdkantoor van AB InBev voor het eerst geblokkeerd en ook aan het onderzoekscentrum van IMEC werd voor de eerste keer actie gevoerd. VOKA Vlaams-Brabant betreurt de imagoschade en geeft aan dat 1 op de 5 ondervraagde ondernemingen geconfronteerd werd met verminderde dienstverlening of productie.

De staking is in onze regio goed opgevolgd. Dat laat vakbond ACV optekenen. “In heel wat bedrijven is het werk neergelegd of werd er amper gewerkt. In de meeste van de ondernemingen die ik opvolg, werd door de arbeiders niet of nauwelijks gewerkt”, zegt Leen Vanderhulst van ACV-CSC Metea Leuven. Opmerkelijk gegeven: er werd niet alleen gestaakt in de traditionele bedrijven maar ook in bedrijven die geen syndicale traditie hebben, werd er vandaag actie gevoerd volgens Geert De Wortelaer van de bediendecentrale LBC. “Ook de dienstensector ligt wakker van de schamele 0.8 %. Voor het eerst zien we ook in deze sector echte acties en infomomenten. Bij Donaldson stonden de militanten bijvoorbeeld buiten aan het bedrijfsgebouw.”

AB InBev

Nog een primeur: voor het eerst werd het wereldwijde hoofdkantoor van AB InBev volledig geblokkeerd en niet enkel de brouwerijsite in Leuven. Op geen enkele locatie werd vandaag gewerkt. Kris Vanautgaerden van ACV Voeding en Diensten: ‘Terwijl bedrijven en werkgeversorganisaties voor werknemers allerlei correctiemechanismen bedenken om de lonen niet meer te laten stijgen dan 0,8 procent krijgen managers aandelenopties, bonussen en fiscaal gunstige regimes.” Overigens werd er ook voor de allereerste keer actie gevoerd bij onderzoekscentrum IMEC. Hans Costermans, ACV-militant bij IMEC: “In het verleden hebben de ‘delegees’ bij ons al wel eens het werk neergelegd maar vandaag zien we een nieuwe trend met een aantal andere werknemers die vandaag thuis bleven om te staken. Nooit eerder gezien!” Op andere locaties, zoals in bedrijvenzone Haasrode en in het UZ Leuven, bleef de impact van de nationale staking beperkt tot uitdeel- en informatie-acties.

De vakbonden schieten zichzelf in de voet. Een akkoord vind je niet op straat maar rond de tafel Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur VOKA Vlaams-Brabant

Voor de vakbonden was de nationale stakingsdag duidelijk een succes maar VOKA Vlaams-Brabant is minder enthousiast. De organisatie betreurt de imagoschade en deed vandaag een enquête bij haar leden. “Liefst 1 op 5 van de ondervraagde Vlaams-Brabantse ondernemingen gaf aan met een verminderde dienstverlening of productie te worden geconfronteerd. Bij 8% van de ondervraagde ondernemingen is de productie zelfs stilgelegd”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Zo’n 28% van de ondervraagde ondernemingen ondervond ook problemen met de bereikbaarheid van klanten of leveranciers. Om de eventuele hinder van de vakbondsacties preventief op te vangen heeft 28% van de bedrijven thuiswerk toegestaan voor de werknemers en nog eens 18% heeft hen laten werken vanop een andere bedrijfslocatie. Toch betreuren we de reputatieschade die we vandaag oplopen want dat us een bedreiging voor de verdere groei van de economie in onze regio. De vakbonden schieten zichzelf in de voet. Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast. Een akkoord vind je niet op straat maar rond de tafel”, besluit Peter Van Biesbroeck.